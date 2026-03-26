Detienen a un hombre por presunta violación a su hija en Burunga

Este jueves fue aprehendida una persona en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján en Panamá Oeste, por la presunta comisión del delito contra la libertad e integridad personal en su modalidad de violación en perjuicio de su hija menor, informaron de la Policía Nacional (PN).

Detallaron que “la acción surge luego que médicos en Kuna Yala alertaran a las autoridades judiciales sobre el ingreso de una adolescente con dolor abdominal tras un aborto provocado”.

La investigación de oficio permitió recabar elementos que llevaron a identificar al padre de la menor como su presunto agresor sexual, agregaron de la PN.