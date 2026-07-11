Detienen a hombre con tres oficios judiciales por el delito de robo agravado

Un hombre fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional durante un recorrido preventivo en Río Alejandro, corregimiento de Sabanita, provincia de Colón, al mantener tres oficios vigentes por el delito de robo agravado.

El aprehendido, de 57 años, era requerido por la Fiscalía Cuarta de Circuito de Colón y el Juzgado de Cumplimiento de Colón, mediante oficios emitidos desde el año 2014.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades judiciales en el cumplimiento de las disposiciones legales y de continuar desarrollando acciones encaminadas a fortalecer la seguridad ciudadana.