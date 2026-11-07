Detienen a dos hombres por delito sexual con menores en Changuinola

Dos hombres fueron arrestados en Changuinola, Bocas del Toro, por delitos contra la libertad e integridad sexual en casos que involucran a menores de 18 años.

La Policía informó que ambas investigaciones son por presuntas relaciones sexuales con personas mayores de 14 y menores de 18 años.

El primer aprehendido, de 26 años, fue ubicado en Finca 64, corregimiento de Las 60, mediante un oficio del Juzgado de Cumplimiento fechado el 5 de febrero de 2026.

El segundo, de 32 años, fue aprehendido en los predios de la Caja de Ahorros, con un oficio de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Bocas del Toro del 23 de septiembre de 2026.

Ambos quedaron a órdenes de las autoridades correspondientes.