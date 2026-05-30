Desmantelan red dedicada a la elaboración y distribución de drogas sintéticas en Panamá Oeste

La Policía Nacional de Panamá, en coordinación con el Ministerio Público, desarticuló una presunta organización criminal dedicada a la elaboración y distribución de drogas sintéticas en el país, como resultado de la denominada Operación Síntesis.

Durante el operativo fueron aprehendidas 12 personas, entre ciudadanos panameños y colombianos, y se decomisaron diversas sustancias ilícitas, entre ellas metanfetamina, tusi, éxtasis, así como gomitas y dulces elaborados con THC. Las autoridades realizaron 10 diligencias de allanamiento de manera simultánea para lograr la captura de los sospechosos y la incautación de la evidencia.

Las investigaciones determinaron que la red mantenía operaciones principalmente en los distritos de Chame, La Chorrera y Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, donde presuntamente desarrollaba actividades relacionadas con la producción, almacenamiento y comercialización de estas sustancias.