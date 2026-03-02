Desmantelan presunto punto de microtráfico durante operación encubierta en San Miguelito

Unidades especializadas antidrogas de la Policía Nacional (PN) desmantelaron un presunto centro de venta de droga en la modalidad de microtráfico, tras ejecutar una operación encubierta en el distrito de San Miguelito.

La intervención se realizó en coordinación con personal de la policía regular en una residencia ubicada en el corregimiento Omar Torrijos, donde se desarrolló la diligencia operativa.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron dos pesas digitales, un teléfono celular, dinero en efectivo y una cantidad de hierba seca, presunta marihuana.

Se detalló que todo el material fue asegurado como evidencia para iniciar el proceso correspondiente.