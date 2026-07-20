Desarticulan red dedicada a la venta fraudulenta de terrenos; hay ocho capturados

Ocho personas fueron capturadas este lunes durante la Operación Huellas por su presunta vinculación con delitos de estafa agravada y otros ilícitos relacionados con la venta fraudulenta de terrenos y propiedades, informó el Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, las acciones judiciales forman parte de una investigación que estima un perjuicio económico de aproximadamente B/.177, 685.

La operación fue desarrollada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en los distritos de Panamá y San Miguelito, donde además se ubicaron indicios relacionados con la investigación.

Según las pesquisas, que iniciaron en marzo de 2025, el grupo investigado utilizaba una red social para anunciar la venta de terrenos y propiedades con supuestos derechos posesorios. Para concretar las estafas, presuntamente empleaban documentos falsificados de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).