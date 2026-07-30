Denuncian que un campesino de Río Indio enfrenta proceso judicial tras oponerse a trabajos del embalse

Este jueves se desarrolla en la comunidad de Las Marías, en Penonomé, la audiencia para definir la situación jurídica del campesino Fabián Castillo, originario de la comunidad de Uracillo, en Río Indio. Castillo se encuentra bajo custodia de las autoridades tras su detención, registrada luego de oponerse a los trabajos de perforación que se realizan en sus tierras con motivo de las obras del embalse de Río Indio.

Durante el proceso, el agricultor cuenta con la asistencia legal del abogado Benjamín Reyes, quien forma parte de la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses, organización que ha dado a conocer los detalles del caso a través de las redes sociales.

En las inmediaciones de la oficina judicial se encuentran representantes de diferentes comunidades de la región de Río Indio, quienes han acudido para seguir de cerca el desarrollo de la audiencia y solicitar la liberación de Castillo. Los pobladores exponen su postura respecto a la ejecución de este proyecto de la Autoridad del Canal de Panamá, señalando diferencias en cuanto al avance de las obras y la participación de las comunidades locales.

Se le hizo la consulta al Ministerio Público sobre este caso pero todavía no han dado ningún detalle.