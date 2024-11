Demanda de inconstitucionalidad de abogada de Martinelli no es viable

El procurador general de la Administración, Rigoberto González, consideró no viable la demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada Nadia Castillo, alegando violación del principio de especialidad a Ricardo Martinelli en el caso New Business.

“La Procuraduría de la Administración recomienda a los Honorables miembros de la Corte Suprema de Justicia, Pleno, que se sirvan declarar que no es viable la demanda de inconstitucionalidad promovida por la licenciada Nadia Castillo, en su propio nombre y representación, en contra de la Resolución Indagatoria No. 01 de 30 de junio de 2020, expedida por la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, por la cual se formularon cargos penales al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal”, detalla el documento.

No obstante, González sostuvo que “el que no sea viable la presente acción de inconstitucional, no significa que no se pueda discutir por otras vías como puede suscitar con el correspondiente recurso de revisión penal, más aún visto que los hechos señalados por la recurrente también plantean que el proceso penal al que pretende su acceso jurisdiccional se encuentra concluido con sentencia en firme y ejecutoriada, siempre que se cumplan con todos los requisitos de Ley para su admisión”.

La Corte admitió el recurso de la abogada de Martinelli y ahora debe fallar de forma definitiva.