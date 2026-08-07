Decretan detención provisional a un ciudadano por supuesto pandillerismo de la “Mafia Filipina”

Un ciudadano quedó detenido provisionalmente por orden de un juez de Garantías, tras ser imputado por el presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

La medida fue decretada este viernes 7 de agosto por el juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Mike Zúñiga Rodríguez, durante una audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

El juez consideró que la detención provisional era la medida más adecuada, idónea y proporcional ante la gravedad del delito y los elementos de convicción que vinculan al imputado con el hecho investigado. También valoró riesgos procesales relacionados con la posible afectación de medios de prueba, el peligro para la comunidad y el señalamiento directo realizado por un testigo protegido especial.

Durante la audiencia se legalizó la aprehensión y el fiscal Fernando Pittí presentó la formulación de imputación de cargos. La defensa estuvo a cargo del abogado particular Arsesio Mosquera.

El abogado defensor anunció un recurso de apelación contra la medida cautelar. La audiencia para sustentar la apelación fue fijada para el 25 de agosto, a las 11:30 a.m., en la sala N.º 3 del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.

El caso guarda relación con la detención de varias personas en distintos sectores de Betania, presuntamente vinculadas con una estructura criminal autodenominada “MF” (Mafia Filipina), a la que se le relaciona con diversos hechos delictivos.