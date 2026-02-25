David apuesta por infraestructura de calidad con nuevo centro del INADEH

El Parque Metropolitano de David (PAMEDA) avanza como uno de los proyectos urbanos más relevantes del occidente del país, con la incorporación de un nuevo centro del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), diseñado exclusivamente para la capacitación de personas adultas mayores.

Conforme al reporte oficial, la iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Municipio de David y el Despacho de la Primera Dama, que impulsaron la integración de nuevas infraestructuras estatales dentro del parque como parte de una visión de desarrollo inclusivo y de alto impacto social para la provincia de Chiriquí.

Se detalló que el nuevo centro del INADEH tendrá como principal objetivo fortalecer la formación bajo el enfoque de vejez productiva, promoviendo que las personas mayores continúen participando activamente en la economía y en la vida social del país.

El proyecto complementará la oferta educativa del actual centro de David. Contempla estudios, diseños, permisos y la construcción de dos estructuras que sumarán cerca de 7,500 metros cuadrados. El primer edificio incluirá áreas administrativas, clínica, aulas polivalentes y talleres de gastronomía, repostería, panadería, modistería, artesanía, inglés, tecnologías, invernadero y programas de cuidado para adultos mayores.

El segundo edificio albergará talleres técnicos especializados en fontanería, electricidad, soldadura con simulador, energías renovables, logística, CCNA, gestión empresarial, estética, motores fuera de borda, auto eléctrico, montacarga y grúa pórtica con simuladores, entre otros. La inversión total estimada asciende a B/.15.3 millones, distribuidos en B/.9 millones para construcción y B/.6.3 millones para equipamiento.