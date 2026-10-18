CSS habilita carpas y hospitales modulares para atender pacientes tras daños por el sismo

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitó carpas y hospitales modulares para mantener la atención médica en varias zonas afectadas por el terremoto del 9 de octubre, que provocó daños estructurales en instalaciones de salud. Cuatro unidades permanecen temporalmente cerradas, mientras otras funcionan de manera parcial o en espacios alternos.

En Chitré, la Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego atiende en carpas instaladas en el Parque Forestal. En Los Pozos, Herrera, el CAPPS presta servicios en un hospital modular climatizado ubicado en la cancha municipal. En Tonosí, Los Santos, la consulta médica se ofrecerá desde este lunes en un hospital modular climatizado de la CSS.

En la ciudad de Panamá, la Policlínica Presidente Remón permanece cerrada mientras concluye la evaluación de su estructura. Sus pacientes deben acudir a otras policlínicas de la región metropolitana.

En Coclé, la Policlínica Dr. Manuel De Jesús Rojas, en Aguadulce, retomará este lunes la atención en sus dos plantas. Mientras tanto, el Hospital Regional Dr. Rafael Estévez opera parcialmente: las salas de hospitalización funcionan en la planta baja y la consulta externa fue trasladada a la policlínica de Aguadulce. También se instalarán dos carpas climatizadas en los estacionamientos del hospital.

En Veraguas, el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, mantiene las salas de hospitalización en un hospital de campaña, mientras la consulta externa se brinda en un pasillo interno climatizado y la farmacia funciona en el área de fisioterapia. La Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago, atiende parcialmente en la planta baja.

En Los Santos, las policlínicas San Juan de Dios, en La Villa, y Dr. Miguel Cárdenas Barahona, en Las Tablas, mantienen la atención habitual, aunque algunas áreas continúan restringidas mientras se realizan reparaciones.

La CSS informó que el resto de sus instalaciones hospitalarias y de atención primaria del país opera al 100 % de su capacidad. Además, los equipos de salud de Tonosí visitan los albergues para prevenir brotes de enfermedades y en Chitré se acondiciona un espacio administrativo para recuperar los servicios de laboratorio.

La institución recomendó acudir a urgencias solo en caso de emergencia, no suspender los tratamientos para enfermedades crónicas y retirar los medicamentos en las unidades correspondientes o en las sedes alternas. También recordó a los pacientes que reciben hemodiálisis que deben asistir según el horario asignado.