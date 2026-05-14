CSS anuncia cierre temporal de la ULAPS de Capira por festividad de San Isidro Labrador

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la Unidad Local de Atención Primaria en Salud (ULAPS) Sra. Lastenia Canto Solís, ubicada en Capira, permanecerá cerrada temporalmente el viernes, 15 de mayo.

Según el comunicado oficial, la suspensión de labores se debe a la celebración del santo patrono San Isidro Labrador.

La CSS indicó que los servicios médicos, administrativos y de atención general serán retomados el lunes 18 de mayo de 2026 en su horario habitual.

“Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la población”, señaló la institución en el comunicado fechado el 14 de mayo de 2026.