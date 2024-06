Corregimiento de Jaqué en alerta sobre aumento de vectores y denuncia falta equipo para fumigar

El padre Gustavo Rivas Murillo, de la comunidad de Jaqué en Darién, denunció un aumento de casos de virus respiratorios, enfermedades propagadas por mosquitos y falta de insumos para atender a los pacientes.

Rivas sostuvo que “el pueblo está padeciendo de dengue, el pueblo está inundado de mosquitos. No hay medicinas, tampoco el líquido que se utiliza para fumigar”.

Por su parte, el representante Macario Morales argumentó que “no solo es Jaqué, también son 9 comunidades indígenas que están padeciendo de muchas enfermedades que han llegado a nosotros”.

Coincidió en que “el centro de salud de la comunidad no tiene (insumos) para atender a las personas que llegan encamadas, no cuentan con medicamentos, tampoco cuentan con traslado. Es engorroso tener que esperar entre tres a cuatro días para trasladar un paciente”.

Todo esto mientras “los muchachos de control de vectores no cuentan con una embarcación para trasladarse, no cuentan con motor”, dijo.

Urbano Arrocha, encargado de control de vectores en el sector, indicó que “tenemos una epidemia de chikungunya en Jaqué y no tenemos las máquinas para trabajar. He enviado solicitudes y notas para hacer las peticiones, pero nunca me dan una respuesta”.