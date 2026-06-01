Confirman muerte de un privado de libertad tras incidente en La Joyita

Un privado de libertad falleció y varios más resultaron con heridas de consideración durante la situación de orden interno registrada este lunes, 1 de junio, en el centro penitenciario Centro Penitenciario La Joyita, informó el Ministerio de Gobierno.

En un comunicado emitido la noche de este lunes, la entidad señaló que los estamentos de seguridad lograron controlar el incidente que se desarrolló dentro del penal.

“Producto de estos hechos, algunos privados de libertad resultaron con heridas de consideración y, lamentablemente, dentro de uno de los pabellones se confirmó el fallecimiento de un privado de libertad”, indicó el ministerio.

La situación se produjo horas después de que se reportara una alteración del orden dentro del centro penitenciario, lo que motivó la activación de protocolos de seguridad y el despliegue de operativos en el área.

El Ministerio de Gobierno también informó que los privados de libertad que habían evadido el centro penitenciario durante el incidente fueron recapturados.

“De igual forma, las autoridades competentes informan que los privados de libertad evadidos ya han sido recapturados”, señala el comunicado.

“Las investigaciones correspondientes continúan en desarrollo para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades pertinentes”, añadió la entidad.