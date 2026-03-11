Concluyen consultas a norma que conserva y fomenta el arbolado en áreas verdes

Con la revisión y adecuación de los 33 artículos que conforman el proyecto de ley que conserva y fomenta el arbolado y áreas verdes en proyectos residenciales, la subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo culminó el periodo de consultas con todos los sectores involucrados.

Se trata de dos proyectos de ley, que por su contenido, fueron unificados en un solo documento, los cuales corresponden al diputado Ernesto Cedeño y Participación Ciudadana, en los que se pretende establecer disposiciones relacionadas con la ampliación, protección, manejo, preservación y restitución de las áreas verdes urbanas y rurales.

Según la diputada Graciela Hernández, quien preside la subcomisión, este proyecto de ley busca la arborización de todo el país, no solo la ciudad capital, por lo que se están introduciendo una serie de reglas para lograr que los ciudadanos, empresas y constructoras tengan una línea para desarrollar la arborización.

“Estamos en ese trabajo de llegar a un consenso para que este proyecto de ley pase a su primer debate en los próximos días,” puntualizó la diputada Hernández.

La reunión contó con la participación de representantes de los Ministerios de Ambiente (MIAMBIENTE), Desarrollo Agropecuario (MIDA), y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), quienes presentaron sus propuestas y recomendaciones con el fin de enriquecer el proyecto.

La subcomisión está integrada, también, por los diputados Carlos Afú y Benicio Robinson.