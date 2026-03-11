Concluye en Panamá simposio internacional sobre democracia latinoamericana a dos siglos del Congreso Anfictiónico

Con la participación de expertos de distintos países de la región, concluyó este miércoles el simposio internacional: Innovaciones institucionales en las Repúblicas del bicentenario: La democracia latinoamericana a dos siglos del Congreso de Panamá.

El evento fue clausurado por el ministro de Relaciones Exteriores encargado de Panamá, Carlos A. Hoyos, quien destacó la vigencia del ideal de integración regional impulsado hace dos siglos durante el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.

“El Congreso Anfictiónico de Panamá buscaba la construcción de una sociedad de naciones hermanas, unidas por una identidad republicana. Dos siglos más tarde, esta identidad se manifiesta en el proyecto republicano y democrático de nuestros estados, reflejado en la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos”, expresó.

Durante su intervención, Hoyos también resaltó avances relevantes de la democracia en la región, entre ellos la organización y transparencia de los procesos electorales, así como el reconocimiento de los derechos humanos como un principio compartido entre los países latinoamericanos.

A lo largo de dos días de análisis y reflexión, especialistas abordaron la evolución de las instituciones democráticas en las últimas cuatro décadas y discutieron temas como el presidencialismo de coalición, la democracia paritaria, el fortalecimiento de los partidos políticos y el constitucionalismo transformador. Estos enfoques permitieron evaluar cómo los sistemas políticos de la región se han adaptado para responder a nuevas demandas sociales y políticas.

Los participantes coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo las instituciones democráticas para garantizar la gobernabilidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, destacaron que la región mantiene vigente el ideal de cooperación democrática, incorporando innovaciones constitucionales, sistemas políticos más representativos y una participación ciudadana cada vez más amplia, incluyendo a las mujeres.

El simposio fue inaugurado por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, y organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, con la colaboración del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre los especialistas participantes estuvieron Aníbal Pérez Liñán, Flavia Freidenberg, Magna Inácio, Gessica de Freitas, Mayra Ortiz Ocaña, Daniel Chasquetti, Daniel Bouquet, René Urueña, Sandra Botero, Jairo Acuña Alfaro, Mariana Caminotti, Juliana Restrepo Sanín, Claire Nevache, Nicolás Liendo y Salvador Sánchez, quienes compartieron investigaciones y perspectivas sobre el futuro de la democracia en América Latina.