Comunidades de Llano Largo enfrentan crisis por falta de agua potable, revela representante

El corregimiento de Llano Largo, Los Santos, Panamá enfrenta una situación crítica debido a la falta de suministro de agua potable en varios sectores, donde el servicio no llega de manera constante durante el día, según informó el representante Samuel Mora.

“El corregimiento de Llano Largo atraviesa actualmente una situación crítica debido a la falta de suministro de agua potable en varios sectores, donde el servicio no llega durante todo el día. A pesar de ello, reconocemos el esfuerzo que realiza el IDAAN para intentar que el agua llegue a las zonas más altas del corregimiento”, señaló Mora en entrevista para el medio de comunicación digital Noticias Azuero.

El representante explicó que, aunque la comunidad es el punto más cercano a la planta potabilizadora Rufina Alfaro, los residentes dependen de los tanques de reserva de esa instalación, lo que provoca que el suministro no sea constante.

“Llano Largo es el lugar más cercano a la planta potabilizadora Rufina Alfaro, pero dependemos de los tanques de reserva de esa planta y por eso el agua no está llegando de forma continua a todos los hogares, especialmente a los que están en las zonas más altas”, indicó.

Mora recordó que anteriormente se había acordado un plan con el exdirector del IDAAN, el ingeniero Rutilio Villarreal. “Ya teníamos una planificación con el exdirector del IDAAN, el ingeniero Rutilio Villarreal, quien visitó nuestro corregimiento y propuso perforar algunos pozos para inyectar agua a la red de tuberías y así abastecer los hogares en los puntos más altos. Sin embargo, tras el cambio de director estamos a la espera de que las perforadoras lleguen para poner en marcha ese proyecto”, expresó.

“Queremos realizar una consulta ciudadana para que la comunidad pueda conocer y respaldar el proyecto de habilitación de pozos rurales, de manera que podamos contar con proyectos alternativos que ayuden a mejorar la distribución del agua en el corregimiento”, afirmó.

“Las personas están sufriendo el impacto económico de tener que comprar agua embotellada o tomar precauciones adicionales para consumirla hervida. Además, Llano Largo es un corregimiento con un alto número de adultos mayores, personas con discapacidad y con movilidad reducida, quienes requieren mayor cuidado en el aspecto de salud”, manifestó.

Según Mora, los residentes se encuentran cansados de depender del abastecimiento mediante carros cisterna y consideran urgente encontrar una solución permanente al problema. “Las familias ya están cansadas de tener que ir a buscar agua de los carros cisterna. La comunidad necesita una solución estable que garantice el suministro permanente del vital líquido”, indicó.

“Realizamos un cabildo abierto organizado por la Junta Comunal, donde se conformó por primera vez el comité de agua en Llano Largo, que va a velar para que la distribución del agua llegue de manera adecuada a la comunidad”, explicó.

Asimismo, señaló que se inició una recolección de firmas que será entregada a las autoridades del IDAAN para que conozcan la gravedad de la situación.