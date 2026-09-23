Comisión de Trabajo prohíja proyecto sobre el estrés y el desgaste psicológico

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por el diputado Crispiano Adames, prohijó el anteproyecto de ley 1, que establece normas para el bienestar integral y la prevención laboral.

La propuesta, presentada por el diputado y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cheng, plantea que la salud de los trabajadores no se limite a la prevención de lesiones físicas, sino que también incluya el bienestar emocional y psicológico.

Conforme al reporte oficial, Cheng sostuvo que la actividad laboral implica una carga que va más allá de las horas de trabajo y puede estar acompañada de presiones, lesiones musculares y desgaste psicológico.

Entre las medidas planteadas están la implementación de pautas y pausas activas durante la jornada, alternativas de descanso y la evaluación de riesgos psicosociales en los centros de trabajo.

El proyecto también contempla orientación psicológica y programas preventivos de salud mental, así como herramientas para el manejo del estrés laboral.

Durante la sesión, la comisión también prohijó el anteproyecto de ley 12, que establece medidas para prevenir, atender y regular conductas humanas agresivas que afecten la convivencia social, la integridad personal y la salud pública.

Además, fueron prohijadas iniciativas relacionadas con el reconocimiento y garantía del derecho humano al agua potable y la protección sostenible de los recursos hídricos, así como otra que crea un programa de prevención y reparación temprana de la violencia juvenil.

La comisión recibió además a Lourdes Cortés, presidenta de la Junta Directiva del CEAAS, quien presentó los servicios y cursos de capacitación en temas de salud que ofrece la institución.

También participó Emma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.