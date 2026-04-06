Comisión de Gobierno remite lista de siete aspirantes a Defensor del Pueblo; excluyen a Eduardo Leblanc

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó remitir al Pleno Legislativo una lista de siete aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo para el período 2026-2031, como parte del proceso de selección que se adelanta para designar al nuevo titular de la entidad.

Los nombres aprobados son: Joel Alexis De León Quintero, Rodrigo Alberto García Rodríguez, Joyce Janette Araujo Lasso, Venicia Clementina Chang Monterrey, José Antonio Collado Valencia, Meiky Luz Quintero Hernández y Alexander Rojas Figueroa.

La lista surge de un grupo de 35 postulantes que participaron en el proceso de evaluación ante la comisión.

En este proceso, el actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien aspiraba a la reelección en el cargo, quedó fuera de la lista remitida al Pleno.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Luis Eduardo Camacho, indicó que procederá a elaborar el informe de minoría, el cual será enviado junto al informe de mayoría para la consideración del Pleno Legislativo.