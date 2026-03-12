Comisión de Credenciales recomienda la ratificación de Lilibeth Cárdenas para la Senniaf

La Comisión de Credenciales, presidida por la diputada Dana Castañeda, aprobó la consideración del nombramiento de Lilibeth Cárdenas Chanis como nueva directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Durante su presencia, Cárdenas fue cuestionada por los parlamentarios y presentó su plan de trabajo inmediato, que tiene como propósito “humanizar” la institución y “mejorar” el monitoreo de los niños y adolescentes en situación de riesgo.

Cabe destacar que, su nombramiento surge en un momentos críticos para la institución, que ha visto pasar a varios funcionarios en poco tiempo, tras la renuncia de su anterior directora.

En importante resaltar que, la Comisión de la Mujer, presidida por la diputada Alexandra Brenes, ha cuestionado serias irregularidades qué se han venido dando en esa institución anteriormente.

Finalmente, después de una jornada larga de trabajo, la Comisión de Credenciales culminó con la discusión de los seis bloques que contenían propuestas de modificaciones al Reglamento Interno del primer órgano del Estado, el cual pasará la próxima semana a ser considerado en primer debate.