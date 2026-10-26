Colón: Escobal estará sin agua potable este miércoles por mantenimiento

Los residentes de la comunidad de Escobal, en la provincia de Colón, enfrentarán una suspensión temporal del suministro de agua potable el próximo miércoles 28 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la planta potabilizadora.

El Canal de Panamá informó que las labores se desarrollarán de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., período durante el cual se interrumpirá el servicio en la comunidad.

De acuerdo con la entidad, estos trabajos son necesarios para garantizar la continuidad del suministro y mantener la calidad del agua potable que se distribuye a los residentes.

Ante esta situación, se recomienda a la población tomar las previsiones necesarias y almacenar agua para cubrir sus necesidades durante las horas en que se realice el mantenimiento.