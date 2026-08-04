Cobre Panamá impulsa el talento científico panameño en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química

El talento joven panameño vuelve a ser protagonista en el escenario internacional. Con el respaldo de Cobre Panamá, este lunes quedó inaugurada la XIX Olimpiada Centroamericana y XVII Olimpiada del Caribe de Química, un encuentro que reúne a las delegaciones de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras y Panamá para promover el intercambio de conocimientos, la excelencia académica y la cooperación científica entre los países participantes.

Como patrocinador de esta edición, Cobre Panamá reafirma su compromiso con el desarrollo del talento nacional, apoyando a los estudiantes panameños que representarán al país en la competencia. Entre ellos destacan jóvenes del Instituto Cultural, el Centro Educativo Santo Domingo de Penonomé y el Centro Educativo Bilingüe de Cerro Viento, quienes llegan a esta cita tras sobresalir en las Olimpiadas Nacionales de Química y convertirse en referentes del potencial científico que existe en las aulas panameñas.

Durante la ceremonia inaugural, representantes de la academia, autoridades nacionales y delegaciones internacionales coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo la formación científica como una herramienta para el desarrollo de la región. La jornada también reconoció el esfuerzo de docentes, mentores, familias y patrocinadores que hacen posible que estos jóvenes representen a Panamá en un escenario internacional.

“Cada uno de estos estudiantes demuestra que el talento panameño está presente en cada rincón del país. Hoy nos emociona ver a jóvenes de Penonomé, San Miguelito y de otras regiones llevar el nombre de Panamá a una competencia internacional. Creemos que apoyar la educación es abrir puertas para que ese talento siga creciendo y transforme el futuro del país”, destacó Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Más que una competencia, la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química representa una oportunidad para demostrar que el talento panameño está preparado para competir al más alto nivel. Con iniciativas como esta, Cobre Panamá reafirma su compromiso de seguir apoyando a las nuevas generaciones, convencido de que detrás de cada estudiante que hoy representa al país hay un futuro científico, investigador o profesional llamado a contribuir al desarrollo de Panamá.