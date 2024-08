Clínica del Sueño en Ciudad de la Salud tratará la apnea del sueño

“La apnea obstructiva del sueño es una de las enfermedades más comunes que tratará próximamente la Clínica del Sueño de Ciudad de la Salud” destacó Eduardo Hevia, subdirector del Instituto Cardiovascular y Torácico.

Es muy importante diagnosticar tempranamente la apnea obstructiva del sueño, para evitar complicaciones porque puede desencadenar el desarrollo de enfermedades como hipertensión, derrames, falla renal, falla cardíaca, entre otras, explicó el doctor Hevia em un reporte oficial emitido por la Caja de Seguro Social (CSS).

“La apnea obstructiva del sueño es una patología en la cual roncamos por la noche y no respiramos de forma adecuada, la idea de crear una Clínica del Sueño es poder diagnosticar esta enfermedad y ese será nuestro primer objetivo con los equipos que nos lleguen próximamente” resaltó el especialista.

“El ronquido no es algo normal, si roncamos de más y no respiramos adecuadamente el oxígeno en la sangre baja durante el sueño, en vez de descansar estamos más cansados en la mañana y esa disminución del oxígeno afecta nuestro organismo, puede generar alteraciones en la memoria, desarrollar arritmias, problemas en el corazón, es decir, todo va de la mano de no oxigenarnos adecuadamente”, agregó.

En un segundo tiempo, en la Clínica del Sueño se irán diagnosticando otras enfermedades mucho más complejas que manejamos en conjunto con el servicio de neurología, por eso es muy importante poder determinar estas enfermedades del sueño porque afectan la calidad de vida del paciente concluyó el subdirector.