Capturan en Chepo a uno de los prófugos del penal La Joyita

Unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional capturaron en el distrito de Chepo a Maykol Fernando Villarreal Pérez, uno de los privados de libertad que permanecía prófugo del centro penitenciario La Joyita.

De acuerdo con el reporte oficial, la aprehensión se realizó en una residencia de la barriada La Primavera, donde, según la Policía Nacional, el hombre permanecía oculto y había modificado aspectos de su apariencia para evitar ser reconocido por las autoridades y por la comunidad.

Se detalló que la ubicación del prófugo fue posible gracias a información proporcionada por ciudadanos, cuyo aporte permitió concretar la captura.