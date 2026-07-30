Capturan en Arraiján a uno de los más buscados por caso de operación Corsario

Una persona que figuraba en la lista de los más buscados fue aprehendida en Arraiján por su presunta vinculación con una estructura criminal desarticulada en julio de 2026 mediante la operación Corsario.

Conforme al reporte oficial, la captura se realizó durante un allanamiento y registro en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, desarrollado por la Fiscalía Regional de Panamá Oeste en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Policía Nacional.

El ciudadano es requerido por la presunta comisión del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y deberá ser presentado ante un Tribunal de Garantías para continuar con el proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la operación Corsario fue resultado de investigaciones iniciadas en 2024 y que contaron con cooperación de autoridades del Reino de España.

Estas investigaciones llevaron en julio de 2026 a la desarticulación de una estructura criminal presuntamente vinculada con delitos relacionados con drogas, asociación ilícita y blanqueo de capitales.