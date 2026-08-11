Capturan a tres personas con presunta droga y más de B/.7 mil en efectivo en Santiago

Tres personas, entre ellas una mujer, fueron aprehendidas en el distrito de Santiago luego de ser sorprendidas transportando presuntas sustancias ilícitas, una réplica de arma de fuego y más de siete mil balboas en efectivo, informó la Policía Nacional.

La aprehensión se produjo cuando unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial retuvieron un vehículo gris en la vía Panamericana, cuyo conductor habría ignorado la señal de alto e intentado darse a la fuga.

Durante la inspección del automóvil, donde viajaban las tres personas, los agentes ubicaron una mochila que contenía dos paquetes rectangulares con presunta droga, una réplica de arma de fuego y una bolsa transparente con más presunta sustancia ilícita.

Además, se descubrió un doble fondo debajo del asiento trasero, donde había B/.5,899.00 en efectivo. En la cartera de la conductora fueron encontrados otros B/.1,682.50, para un total de B/.7,581.50.

Las tres personas y los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.