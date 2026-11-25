Cuatro hombres, de 35, 29, 25 y 18 años, fueron aprehendidos por su presunta vinculación con el robo a un minisúper en la barriada Parque del Oeste, en Hato Montaña, donde los propietarios del establecimiento habrían sido amordazados.

De acuerdo con la Policía Nacional, los sospechosos escaparon en un vehículo sedán blanco, pero fueron ubicados por las unidades policiales a la altura de Bique, antes del Puente Perurena.

Durante la aprehensión, las autoridades encontraron un arma de fuego, seis municiones y B/.230.05 en efectivo. Además, dentro del vehículo localizaron mercancía que presuntamente fue sustraída del comercio.

Los cuatro hombres fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para los trámites judiciales.