Capturan a 234 personas y decomisan 20 armas en las últimas horas

En las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron capturas 234 personas en diversos sectores del país, de estas 181 fueron por oficio, 22 por faltas administrativas, 11 en flagrancia, 16 por microtráfico y cuatro por narcotráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, “se realizaron 146 diligencias de allanamiento, se decomisaron 20 armas de fuego con 304 municiones, B/. 12,451.00 en efectivo, 22 paqueres de droga y un vehículo recuperado”.

En materia de tránsito se colocaron 1,637 infracciones de las cuales 186 por exceso de velocidad, 91 por luces no adecuadas, 13 por hablar por celular, 66 por licencias vencidas y nueve por embriaguez comprobada. Se remolcaron 112 vehículos en grúa por diversas causas.