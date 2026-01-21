Capturan a 165 personas en las últimas horas

En las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron aprehendidas 165 personas a nivel nacional. De estas, 105 son por oficio, 38 por faltas administrativas, 14 en flagrancia y ocho por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, se realizaron 76 diligencias de allanamiento, se decomisaron ocho armas de fuego, 19 municiones, B/. 28.00 en efectivo, 51 carrizos con polvo blanco, 23 bolsitas con hierba seca entre otras sustancias.

En tanto se colocaron 1,031 infracciones de tránsito: 138 fueron por exceso de velocidad, 48 fueron por luces no adecuadas, nueve por licencia vencida, 20 por hablar por celular y dos por embriaguez comprobada. Adicional, se remolcaron 45 vehículos por diversas causas.

Se registraron 114 accidentes viales dejando como saldo 20 lesionados y dos víctimas fatales en las provincias de Chiriquí y Panamá.