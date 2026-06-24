Capturan a 143 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que, como parte de las acciones desarrolladas en el marco del Plan Firmeza, fueron aprehendidas 143 personas durante las últimas 24 horas en distintos operativos realizados a nivel nacional.

De acuerdo con el informe oficial, 90 de las aprehensiones corresponden a personas requeridas por oficio, 34 por faltas administrativas, 15 en flagrancia y 14 por presuntos delitos relacionados con microtráfico.

Durante este mismo período, las unidades policiales ejecutaron 52 diligencias de allanamiento, logrando el decomiso de seis armas de fuego, 66 municiones y ocho proveedores. Además, se recuperó un vehículo que mantenía denuncia de hurto o robo.

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 1,035 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito. Entre las faltas más recurrentes se encuentran 241 por exceder los límites de velocidad, 51 por utilizar luces inadecuadas y cinco por conducir bajo los efectos del alcohol, comprobados mediante pruebas de alcoholemia.

Asimismo, un total de 57 vehículos fueron removidos de circulación mediante el servicio de grúa por diversas infracciones.