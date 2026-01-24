Canes y sus guías se gradúan en curso dictado por la Policía

El Grupo Juvenil Canino (CRUJUCAN) de la Décima Zona de Policía de Panamá Oeste, celebró la graduación de siete canes y sus guías en el primer nivel de obediencia básica, la ceremonia se llevó a cabo en la cancha de El Hatillo, en el corregimiento de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera, ante la presencia de autoridades, familias y vecinos.

El programa, diseñado como herramienta de prevención del delito, imparte una amplia gama de técnicas de adiestramiento canino para forjar una conexión sólida entre el animal y su dueño.

Además, incluye formación integral sobre la Ley 70 de Protección y Cuidado de los Animales, enfatizando el bienestar, la responsabilidad y los derechos de las mascotas.

Los participantes, jóvenes y adultos voluntarios de la zona, destacaron el valor práctico de estas sesiones, impartidas por sargento 1.º Antonio López, instructor con años de experiencia en manejo canino.

Esta iniciativa no solo promueve la obediencia básica como sentarse, quedarse y caminar al pie, sino que prepara a los canes para niveles avanzados, incluyendo patrullaje comunitario.

Fuente: Policía Nacional