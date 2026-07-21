Cancillería de Panamá rechaza declaraciones del presidente Daniel Ortega y llama a preservar las elecciones

El Gobierno de Panamá expresó este martes, 21 de julio, su rechazo a las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la eliminación de futuras elecciones en ese país, al considerar que el voto es el principal mecanismo mediante el cual la ciudadanía expresa libremente su voluntad.

A través de un comunicado, Panamá reafirmó su compromiso con “la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos”.

Además, hizo un llamado a respetar los derechos civiles y políticos, preservar la vía electoral y garantizar la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes y competitivas.

Como respuesta a la situación, el Gobierno panameño informó que convocó a consultas en la Ciudad de Panamá al embajador de Panamá ante Nicaragua.