Cámara Minera respalda enseñanza de geología y recursos minerales en escuelas

La Camara Minera de Panama (CAMIPA), informó, que ante el debate público sobre la inclusión de contenidos de química, geología y recursos minerales en la educación media, onsidera necesario aportar una reflexión desde el ámbito técnico.

En ese sentido, el gremio señaló que “la enseñanza de las ciencias de la tierra, incluida la geología y el conocimiento básico sobre los recursos minerales, forma parte de la formación científica moderna en cualquier país”.

Asimismo, precisó que “estos contenidos no constituyen la promoción de una actividad específica, sino herramientas para comprender el entorno físico, los materiales que sustentan la vida cotidiana y los desafíos asociados a la transición energética y el desarrollo sostenible”.

De igual manera, la Cámara sostuvo que “Panamá necesita fortalecer la educación científica de sus jóvenes. A su juicio, negar o limitar el acceso al conocimiento técnico no favorece un debate informado ni el desarrollo del pensamiento crítico”.

Por el contrario, indicó que “una formación basada en evidencia, método científico y fundamentos ingenieriles permite a las futuras generaciones comprender con mayor profundidad los retos ambientales, productivos y tecnológicos del país”.

Finalmente, CAMIPA reiteró que “el abordaje de estos temas debe realizarse con estricto apego al rigor científico e ingenieril, sustentado en evidencia verificable y estándares internacionales, preservando plenamente la independencia del sistema educativo”.