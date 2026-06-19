Burunga inaugura su primer Centro Terapéutico Familiar

La Junta Comunal del corregimiento de Burunga del distrito de Arraiján en Panamá Oeste, inauguró el primer Centro Terapéutico Comunal de la comunidad, una iniciativa que busca acercar servicios especializados de estimulación temprana y fonoaudiología a niños desde su nacimiento hasta los 6 años, así como a menores que presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje.

De acuerdo con la institución, el nuevo centro, ubicado en la Barriada 2000, representa un avance en el acceso a servicios terapéuticos para las familias del corregimiento, quienes anteriormente debían trasladarse a otros sectores del país para recibir este tipo de atención especializada.

La representante del corregimiento Lohanniz Gaitán detalló en un comunicado que la infraestructura donde opera el proyecto fue donada años atrás por la Embajada de Japón en Panamá a la Junta Comunal de Burunga. Sin embargo, la estructura permaneció en estado de abandono durante cerca de una década, hasta que fue recuperada y acondicionada para ponerla al servicio de la comunidad.

Asimismo, la autoridad local mencionó que el centro ofrecerá terapias de fonoaudiología y estimulación temprana a un costo de 10 dólares por especialidad, una tarifa considerablemente menor a los precios que suelen cobrarse en centros privados, con el objetivo de facilitar el acceso a las familias de escasos recursos.

Y enfatizó que el equipo profesional estará integrado por las licenciadas Roxiris Reina, especialista en fonoaudiología, y Maribel Gil, encargada de los programas de estimulación temprana y neurodesarrollo.

Las terapias se brindarán de lunes a viernes, mientras que los sábados se desarrollarán talleres dirigidos a padres de familia y cuidadores, con el propósito de fortalecer el acompañamiento de los menores en sus procesos de desarrollo.

La representante del corregimiento también indicó que la puesta en marcha de este centro forma parte de una estrategia comunitaria enfocada en ampliar las oportunidades de atención temprana para la niñez y reducir las barreras de acceso a servicios especializados.