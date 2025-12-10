Nacionales

Brands detenido por presunto enriquecimiento injustificado

La investigación en este caso se inició en septiembre de 2025, por hechos relacionados al uso de una sociedad para el beneficio de contratos con el Estado por más de 10 millones de dólares, según información del Ministerio Público

ML | Héctor Brands, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).
ML | Pedro Meilán, abogado.
ML | El abogado Víctor Orobio.
Thaylin Jiménez
10 de diciembre de 2025

Héctor Brands, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), fue aprehendido ayer, por la Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional.

“En el área de Camino de Cruces fue aprehendido Brands a quien se le investiga por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales”, confirmaron las autoridades.

También fueron arrestadas ocho personas más, durante la denominada operación “Bavaro”, informaron del Ministerio Público (MP).

De acuerdo a la fiscalía, la captura de Brands y las otras personas es por dos investigaciones, una por enriquecimiento injustificado y otra por delito de blanqueo de capitales.

Las diligencias se desarrollaron desde la madrugada en diferentes puntos de Panamá, Panamá Oeste y en Coclé.

Antecedentes

De acuerdo con el MP, esta investigación que inicia en septiembre de 2025, surgió por hechos relacionados al uso de una sociedad para el beneficio de contratos con el Estado por más de 10 millones de dólares.

Los actos iniciaron para el 2019, cuando el exdiputado y familiares eran parte de esta sociedad, pero al salir electo se hizo un cambio de junta directiva, buscando así no declarar el conflicto de interés, ni ser vinculado a la empresa, pero una vez se recibían los pagos por el Estado, estos aparecían como beneficiarios de los fondos, relatan las autoridades.

Lo anterior hizo que la Fiscalía iniciará una investigación por la existencia de un delito enriquecimiento injustificado y blanqueo capitales.

Brands fue diputado durante el quinquenio 2019-2024, pero solicitó una licencia para ocupar el cargo en Pandeportes.
El PRD manifestó su preocupación “por la forma en que se están desarrollando diversos procesos judiciales en el país”.
Familiares del exdiputado son investigados

ML | Pedro Meilán, integrante del equipo legal de Héctor Brands, confirmó que junto al exdiputado fueron aprehendidos miembros de su familia e indicó que esperarán la audiencia para conocer qué cargos le imputarán. “Fueron aprehendidos todos sus hijos, su exesposa y su nueva acompañante. Tenemos fe de que existen elementos que demuestran que el enriquecimiento injustificado del que se habla, no es así. Hay sustento para demostrar que no es así. La audiencia puede ser hoy o el jueves. Se tienen 48 horas”.

“La defensa ha estado excluida”, abogado Orobio

ML | “Hoy se levantó la reserva, significa que solamente la fiscalía tiene información de todo lo que está hablando. La defensa ha estado excluida de un debido proceso, de un derecho a la defensa”, manifestó el abogado Víctor Orobio, parte del equipo de defensa de Héctor Brands.

Agregó que, “lo único que sabemos es que tenemos dos empresas que están bien fundamentadas, bien afianzadas, ingresos lícitos y clientes que son corporaciones. La verdad no sé cómo el fiscal va a presentar el caso”.

