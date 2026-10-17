Bomberos enviarán psicólogos a zonas afectadas por el sismo para atender a sus unidades

Un contingente de psicólogos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá se trasladará este fin de semana a las zonas más afectadas por el sismo del 9 de octubre, para brindar apoyo psicosocial a las unidades que atendieron la emergencia.

La medida fue ordenada por el director general de la institución, coronel Víctor Raúl Álvarez, con el objetivo de preservar la salud mental y emocional del personal que enfrentó la emergencia desde sus puestos de trabajo.

La atención incluirá evaluación psicológica, sesiones de contención y acompañamiento individual y grupal para el personal operativo y administrativo. El despliegue abarcará cuatro de las áreas más afectadas, donde incluso colapsaron estaciones de bomberos durante el movimiento telúrico.