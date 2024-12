Bomberos brindan recomendaciones para evitar incendios y quemaduras

Ante el muy evidente aumento en la utilización de conexiones, extensiones y regletas eléctricas para los adornos navideños, y el peligro eminente por el uso de juegos pirotécnicos, especialistas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá recomiendan a la población algunas medidas.

Electricidad y adornos navideños

- Evite utilizar extensiones, pues estas tienden a recargarse y producir cortocircuitos. Conectar las luces decorativas directamente a los enchufes.- Utilice luces y adornos luminosos certificados.- Verifique que las luces y adornos que vaya a reutilizar no tengan los cables dañados.- Instale su árbol de Navidad, juegos de luces y extensiones de corriente lejos de cortinas, muebles, alfombras y de los propios regalos. - Antes de salir de casa o al dormir, desconecte las luces navideñas.- Evite recargar las conexiones, pues esto puede generar corto circuito.

Área de la cocina

- La cocina es uno de los sitios que representa beneplácito para las familias, pero donde se presentan la mayor cantidad de riesgos.- Evite cargar niños mientras cocina- No permita que los niños jueguen en la cocina- No deje la estufa encendida, si va a salir de casa.- Ante un olor a gas no encienda fósforos, no use el celular, no prenda luminarias, estas acciones producen chispas, y se puede generar fuego.- No tenga sobre o cerca a la estufa limpiones, que puedan hacer contacto con la llama y ocasionar un conato de incendio.- Si siente olor a gas, haga lo arriba detallado, y abra puertas y ventanas para una mejor ventilación y la concentración de gas salga. - No recargue las conexiones con los aparatos de uso doméstico (Horno, microwave, Licuadora etc.)- Si posible tenga sus equipos de prevención de incendios. Alarma contra incendio, extintores, detectores de humo.

Juegos artificiales

- No permitir que sean manipulados por niños. Solo los adultos pueden encenderlos.- Los cohetes y los fuegos artificiales nunca se pueden utilizar en interiores.- Procure encenderlos de uno en uno.- Debe manejarse en lugares abiertos, lejos de casas, edificios, autos.- Mantenerse alejado de cualquier fuego artificial que no se encienda o que no funcione y no intentar volverlo a encender nunca.- Sea precavido y prepárese para apagar un incendio, teniendo cerca una manguera o envases llenos de agua.