Bomberos alertan sobre riesgos mortales por clavados desde rocas y alturas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), advirtió a la ciudadanía sobre los graves riesgos que implica realizar clavados desde rocas o alturas, una práctica que puede tener consecuencias fatales o dejar lesiones permanentes.

De acuerdo con la institución, la profundidad del agua en ríos, playas y quebradas puede variar de forma impredecible, lo que aumenta el peligro de impactos contra el fondo u objetos sumergidos, como rocas o troncos, que no siempre son visibles desde la superficie.

Asimismo, la institución alertó que las corrientes peligrosas y las dificultades para ejecutar un rescate oportuno aumentan el riesgo en este tipo de prácticas, por lo que reiteró su llamado a la prevención, recordando que un segundo puede cambiar una vida y que actuar con responsabilidad salva vidas.