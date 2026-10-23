Bomberos acuerdan bono mensual de $100 para operadores de vehículos de emergencia

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y el Sindicato de Bomberos alcanzaron un acuerdo que contempla mejoras en las condiciones laborales del personal, entre ellas un bono mensual de B/.100 para los operadores de vehículos de emergencia.

El pacto incluye a conductores de camiones de extinción de incendios, unidades de rescate, vehículos de materiales peligrosos, lanchas y ambulancias, como reconocimiento a la responsabilidad y los riesgos asociados con estas funciones.

Otro de los compromisos establece la implementación del turno de 24 horas de servicio por 48 horas de descanso (24x48) para el personal de la Zona Regional N.° 11 Panamá Este, con sede en Chepo.

El documento fue refrendado por el director general del BCBRP, coronel Víctor Raúl Álvarez, y el mayor Cruz Gómez, en representación del sindicato, luego de una serie de mesas de diálogo entre ambas partes.

Álvarez destacó que el acuerdo representa un avance en la mejora de las condiciones del personal bomberil y afirmó: “Estamos dignificando a nuestras unidades”.