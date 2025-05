Bloqueos en Bocas del Toro cumplen más de 12 días; Gobierno y sindicato retoman el diálogo

Los bloqueos en más de 25 puntos de la provincia de Bocas del Toro superan los 12 días, afectando la movilidad, el acceso a servicios básicos y el abastecimiento de alimentos en distintos sectores.

En Changuinola, los cierres en la Avenida Omar Torrijos, así como en Finca 8 y Finca 13, obligan a los residentes a realizar trasbordos y caminar largos trayectos para poder ingresar o salir del centro de la ciudad. Según reportes, en cada uno de estos puntos los taxis cobran 50 centavos por trayecto para facilitar el paso entre bloqueos. Otros ciudadanos recurren al uso de bicicletas o simplemente caminan largos trayectos.

En tanto, la situación ya está generando escasez en los supermercados locales, donde se reporta desabastecimiento de alimentos.

Ante este panorama, este viernes se retoma el diálogo en Bocas del Toro entre el Gobierno Nacional y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana). Ya se encuentran en Changuinola la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

“El mayor interés de nuestro Gobierno es que tengan calles libres y atender las necesidades del sector bananero, y de todos los sectores”, afirmó la ministra Muñoz, quien también aseguró que siempre existió comunicación entre las partes, y que la suspensión del diálogo respondió a consultas internas del sindicato.

Por su parte, el ministro Moltó declaró: “Estamos abiertos al diálogo siempre, pero la gobernabilidad del país no es negociable. Una cosa no excluye la otra. Entendemos que hay dolor y hasta cabreo de una deuda histórica con la provincia. No venimos a culpar, venimos a comprender para construir un camino que no profundice la división”.