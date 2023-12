$!Aumentaron los fake news en medio de manifestaciones

Calumnia e injuria, delito contra el honor y apología del delito son algunos de los delitos que pueden atribuírsele a las personas que publican noticias con contenido falso, conocidas como “fake news”, según los abogados consultados por Metro Libre.

Para el jurista Gustavo Pereira todo depende del contenido de la publicación: “habría que ver la publicación en particular, porque publicar fake news no es un delito autónomamente, dependiendo del contenido de la noticia falsa se pudiese incurrir en algún delito contra el honor o en alguna apología del delito si se insta a realizar alguna conducta en particular, pero sí va a depender del contenido”.

Por su parte, Marco Austin, abogado y presidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, destacó que “hay consecuencias legales por publicar noticias falsas en redes sociales, en especial cuando estamos hablando de temas que tienen que ver con la seguridad nacional y del Estado, por lo que la persona debe presentar la denuncia ante las autoridades competentes”.

Para el abogado Ernesto Cedeño “estas situaciones denotan falta de principios, algún tipo de estrategia de personas que no quiere respetar el estado de derecho”. El jurista reconoce la importancia de las protestas, pero indica que “crear noticias falsas para soliviantar el orden público no hace patria y debilita la estructura democrática”.