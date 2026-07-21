Aumenta a 187 la cifra de recapturados tras evasión de La Joyita

La Policía Nacional informó que ha recapturado a 187 de los 195 privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita, por lo que aún permanecen 8 prófugos pendientes de ubicación.

Según la institución, entre los últimos capturados se encuentra Luis Pino Araúz, quien fue ubicado en el sector Invasión de Villa Antigua, en Juan Demóstenes Arosemena, Arraiján, luego de una alerta sobre la presencia de una persona sospechosa en un lote baldío.

La Policía Nacional detalló que el privado de libertad fue localizado dentro de una letrina, donde permanecía acostado sobre una colchoneta. Al momento de su evasión, registrada el pasado 1 de junio, se encontraba detenido por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio.