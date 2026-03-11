Audiencia pública respalda proyectos de mobiliario urbano y rehabilitación de aceras en el distrito de Panamá

La Alcaldía de Panamá realizó una audiencia pública en el Teatro Gladys Vidal, donde ciudadanos votaron tres proyectos de infraestructura urbana destinados a mejorar los espacios públicos, la movilidad peatonal y el equipamiento comunitario en distintos corregimientos del distrito capital.

Uno de los proyectos expuestos fue la instalación y renovación de mobiliario urbano en diversos sectores de la ciudad. La propuesta contempla la incorporación de 180 bancas, 40 mesas de juego, 160 papeleras, 150 luminarias, 35 jardineras, 30 refugios peatonales, 150 aparcabicicletas, 50 vados peatonales, 350 bolardos, 45 mesas para espacios públicos y 60 elementos informativos urbanos.

Según lo presentado, la iniciativa busca mejorar la funcionalidad y el confort de parques, plazas y otras áreas públicas, además de fortalecer la convivencia ciudadana, incrementar la seguridad e incentivar la movilidad sostenible y la recreación comunitaria.

Se detalló que el proyecto recibió respaldo unánime de los asistentes, con 62 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

Durante la audiencia también se presentó el proyecto de construcción y rehabilitación de aceras en distintos puntos del distrito, con un presupuesto aproximado de 500 mil balboas. Las obras contemplan alrededor de 4,000 metros lineales de intervención, incluyendo trabajos vinculados con la gestión ambiental y la arborización urbana.

Este proyecto fue aprobado con 57 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.