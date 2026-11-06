Audiencia de apelación de exvicepresidente Carrizo se mantiene en desarrollo

La audiencia de apelación a las medidas cautelares impuestas al exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, se mantiene en desarrollo la tarde de este viernes 6 de noviembre. La diligencia inició a las 2:00 p.m. en la Sala N.° 3 del Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio, ubicada en el edificio Plaza Fortuna, en San Miguelito.

La apelación fue anunciada por el abogado defensor, Víctor Orobio, luego de que el pasado 14 de octubre la jueza de garantías Mónica Barrios mantuviera la medida de detención domiciliaria y rechazara la solicitud de la defensa para sustituirla por reportes periódicos los días 15 y 30 de cada mes.

La investigación contra Carrizo está relacionada con un presunto enriquecimiento injustificado y un supuesto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente 1.9 millones de dólares durante el periodo en que ejerció como vicepresidente de la República.