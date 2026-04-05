Atienden a dos mujeres por agotamiento tras descenso del Volcán Barú

Dos mujeres fueron atendidas de manera oportuna por unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y la Cruz Roja Panameña, luego de presentar síntomas de agotamiento físico y vómitos tras descender del Parque Nacional Volcán Barú.

De acuerdo con el comunicado, la atención fue coordinada por personal del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), específicamente por guardaparques y administrativos que se encontraban en funciones en el puesto de control de Camiseta, en el distrito de Boquete.

En el lugar, “un paramédico de SINAPROC brindó asistencia inmediata con el apoyo del equipo de la Cruz Roja”, detalla la información oficial, lo que permitió estabilizar rápidamente a las afectadas.

Asimismo, se indicó que “gracias a la rápida intervención y a las medidas de hidratación aplicadas, no fue necesario el traslado en ambulancia”, ya que ambas mujeres lograron recuperarse y continuar su salida del área protegida sin mayores complicaciones.

Las autoridades aprovecharon para reiterar recomendaciones a quienes visitan este destino natural. “Se recomienda utilizar vestimenta y calzado adecuados, mantenerse hidratados y, especialmente, evaluar su condición física antes de emprender el ascenso y descenso”, señala el comunicado.