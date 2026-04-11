Arrestan a dos personas y decomisan presunta droga en búnker en Panamá Oeste

La Policía Nacional informó que arrestó a dos personas y decomisó un arma de fuego y presunta sustancia ilícita, tras una intervención en un área boscosa de la barriada La Estancia #1, en la provincia de Panamá Oeste, donde operaba un búnker.

De acuerdo con el informe oficial, la acción se dio luego de una denuncia ciudadana que alertó a las unidades policiales sobre la presencia de personas en el lugar, por lo que de inmediato los agentes se trasladaron al sitio.

La entidad destacó en un comunicado que al llegar, los uniformados ubicaron a las dos personas y, tras su verificación, hallaron un arma de fuego calibre 38, un arma tipo réplica, municiones, una mira telescópica, doce bolsistas, un paquete con presunta sustancia ilícita, además de pesas digitales, equipos tecnológicos, dinero en efectivo y otros artículos.

La institución detalló que los aprehendidos, junto con los indicios recabados, fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para los trámites de rigor.