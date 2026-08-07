Armas, celulares y presuntas drogas son decomisados en La Joya

La Policía Nacional informó sobre el hallazgo de tres armas de fuego, 253 teléfonos celulares y varias bolsas con presuntas sustancias ilícitas durante una requisa realizada en el Centro Penitenciario La Joya.

El operativo se desarrolló en los pabellones 1, 2 y Guantánamo 1, donde también fueron ubicados seis bultos con presuntas sustancias ilícitas, 38 bolsitas con presunta hierba seca y 11 bolsitas con presunto polvo blanco.

Según informó la Policía, los artículos prohibidos fueron encontrados en escondites clandestinos dentro de las instalaciones penitenciarias.

La entidad señaló que continuará realizando operativos en coordinación con la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno para reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos en los centros penitenciarios.