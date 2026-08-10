Aprehenden a exdirector de la DGI, Publio De Gracia, por presunto enriquecimiento injustificado

La Procuraduría General de la Nación aprehendió este lunes al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, y a otra persona, una mujer, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, informó el Ministerio Público.

La Operación Cuestor investiga un presunto incremento patrimonial no justificado que habría ocasionado una lesión patrimonial de B/.724,682.39 al Estado.

La investigación, iniciada en mayo de 2026, surgió a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que advertía sobre un presunto incremento patrimonial no justificado, según las autoridades.

Las acciones se desarrollaron en distintos puntos de Panamá y Panamá Oeste, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Como parte de la operación, también se ordenó la aprehensión de tres bienes inmuebles, seis vehículos de alta gama, entre ellos Toyota Prado, Lexus y BMW, además de cuatro cuentas bancarias.