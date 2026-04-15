ANTAI: Diez municipios bajo investigación por incumplir normas de transparencia

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó que ha dado apertura a diez (10) investigaciones de oficio en contra de municipios que, a la fecha, mantienen en cero (0) el cumplimiento de sus obligaciones de publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia Activa.

La Autoridad reiteró que “en múltiples ocasiones a las instituciones la importancia de cumplir con la publicación oportuna y veraz de la información relacionada con la gestión y el uso de los fondos públicos”.

Además, se detalló que “un buen gobierno se fundamenta en la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto al derecho de cada ciudadano de conocer cómo se administran los recursos del Estado”.

En consecuencia, se inició con “las investigaciones correspondientes, con el objetivo de determinar las responsabilidades a que haya lugar y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes”.

Según la ANTAI “esta situación evidencia una falta grave en el deber de garantizar el acceso a la información pública, incumpliendo lo establecido en la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, que regula la transparencia en la gestión pública y el derecho ciudadano a estar informado”.