Andrea Carolina Vega fue designada como directora encargada de la Senniaf

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Andrea Carolina Vega como directora general encargada de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

El nombramiento, publicado en Gaceta Oficial con fecha del 4 de marzo de 2026, recuerda que se había nombrado a Ana Melinda Fábrega como Directora General de la Senniaf, quien presentó su renuncia al cargo. Ante esta situación, el Órgano Ejecutivo procedió a realizar la designación encargada para garantizar la continuidad institucional de la entidad.

Vega se desempeñaba como secretaria general del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), asumirá el cargo de manera interina mientras se designa al titular definitivo.

También se había anunciado que Otilia Rodríguez sería la directora encargada, pero dicha designación no se concretó.